Siglate le prime convezioni tra il Comune di Bari e alcuni titolari di edicole cittadine per l’attivazione del servizio di rilascio di certificati anagrafici presso i locali dei propri esercizi commerciali. E’ quanto accaduto questa mattina negli uffici della Ripartizione Servizi demografici. La finalità dell’iniziativa è duplice: costituire una rete capillare di punti autorizzati dove il cittadino potrà svolgere velocemente alcune operazioni, senza doversi recare di persona agli sportelli comunali, e permettere di incrementare la gamma di servizi offerti dagli edicolanti ai propri clienti.

Le edicole abilitate al nuovo servizio, a partire da domani sono: D’Amato Massimiliano via Quintino Sella n. 229; Cariola Vito Via Vaccarella n. 4A Bari Carbonara; Petruzzelli Sandro via Armando Diaz n. 6 Bari Palese. I certificati che sarà possibile richiedere presso questi punti autorizzati sono in particolare, quello di esistenza in vita; Stato di famiglia; certificato di vedovanza e certificato di residenza.

Questa sigla segue una serie di passaggi a cui il Comune ha lavorato in questi anni, in collaborazione con le sigle sindacali aderenti all’iniziativa, approvando in consiglio comunale il regolamento generale per la protezione dei dati personali – RGPD per l’intermediazione dell’attività di front office del Comune di Bari, e avviando successivamente una attività di formazione per gli esercenti che garantisse loro la possibilità di erogare il servizio.

“Oggi abbiamo finalmente fatto un passo in avanti decisivo in un percorso piuttosto lungo che aveva impegnato l’amministrazione comunale e i sindacati – ha commentato l’assessore Di Sciascio – in un progetto che mira a semplificare la vita dei cittadini e supportare le attività economiche, quali i giornalai, che rappresentano un importante presidio territoriale da valorizzare e salvaguardare. Oggi parte la prima fase di sperimentazione sul campo e ci auguriamo che nel giro di pochi giorni si possa procedere con l’estensione del servizio anche agli altri esercenti che hanno scelto di aderire al progetto e hanno seguito la fase di formazione specifica fornita dall’amministrazione comunale” – ha sottolineato spiegando gli obiettivi.

“È importante ribadire che questo progetto nasce proprio dall’idea condivisa che le edicole per vocazione e per storia sono sia presìdi importanti sul territorio che punti di riferimento per i cittadini – ha sottolineato – in questo caso la tecnologia e la digitalizzazione dei processi amministrativi si mettono al servizio della vita delle persone per semplificare le procedure e velocizzare i tempi di attesa. Voglio infine ringraziare tutti i dipendenti della ripartizione Servizi demografici, sottoposti quotidianamente ad un lavoro impegnativo e di grande responsabilità non facendo mai venire meno disponibilità e professionalità nei confronti dell’utenza” – ha concluso.

Foto Google Maps

