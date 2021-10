Leroy Merlin, catena specializzata in bricolage e fai da te, seleziona personale per assunzioni nei punti vendita di Bari. Le figure ricercate al momento sono: consiglieri di vendita, hostess – steward per le relazioni con i clienti, venditori specialisti e consiglieri di vendita weekendisti (studenti universitari). Richiesti capacità comunicative, spirito d’iniziativa e leadership situazionale e collaborativa.

Modalità di partecipazione: gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare la propria candidatura al seguente link individuando il profilo di interesse. La scadenza è domenica 17 ottobre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.