Dal 3 novembre si torna al turno unico a scuola a Bari e provincia. È quanto è stato deciso al termine di un vertice in prefettura. Il prefetto Antonia Bellomo ha quindi accolto le richieste di studenti, sindacati e presidi che hanno lamentato disagi in queste settimane. La curva dei contagi è in calo con sole sei classi in quarantena.

Il prefetto, anche per dare tempo alle scuole di riorganizzarsi, ha però deciso di fare ritornare al turno unico solo dal mese di novembre. Il provvedimento vale per le scuole di Bari e provincia.

Numerose erano state le proteste da parte degli studenti, dei presidi e dei sindacati contro il provvedimento del doppio ingresso alle 8 e alle 9.40 che, a detta degli stessi studenti, non aveva portato ad alcun cambiamento in termini di riduzione degli assembramenti. Perché molte corse dei mezzi non erano coordinate e gli studenti del secondo turno comunque prendevano i mezzi con quelli del primo turno. Oggi la decisione di ritornare al turno unico.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.