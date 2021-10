Grazie al decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che consente l’aumento delle capienze nei luoghi di cultura, anche il Teatro Petruzzelli torna a offrire il 100% della capienza. A partire dalla seconda lezione del ciclo che si terrà domenica 24 ottobre, Il Colosseo di Andrea Giardina, il teatro potrà dunque tornare a riempirsi.

Da oggi 13 ottobre al 17 ottobre sarà possibile abbonarsi all’intero ciclo che include le due Lezioni extra del 19 e 29 dicembre (su www.vivaticket.com). Rimangono invariate le date di inizio delle prevendite dei singoli appuntamenti e permangono le misure di sicurezza, utlizzo delle mascherine e green pass. Si invita il pubblico a presentarsi con anticipo, entro le 10.30, per consentire l’ordinato svolgimento delle procedure di accesso.

Informazioni utili: Biglietti nominativi. Posto in platea, palchi di I e II ordine intero 12 euro / ridotto 10 euro. Abbonamento intero: 60 euro/ ridotto 50 euro. Posto palchi a partire dal III ordine: intero 7 euro / ridotto 5 euro. Abbonamento intero 35 euro / ridotto 25 euro.

Riduzioni per under 26 e over 65. I biglietti, per un numero massimo di tre, sono acquistabili esclusivamente online su www.vivaticket.com; infoline tel. 080 9752 810

SI ACCEDE SOLO MUNITI DI GREEN PASS

Date di inizio prevendite per le singole Lezioni:

Dal 18 ottobre: Il Colosseo

Dall’8 novembre: La Mezquita di Cordoba

Dal 22 novembre: Versailles

Dal 29 novembre: Il Muro di Berlino

Dall’8 dicembre: i due eventi speciali Dante e la guerra, Mystery Train

PROGRAMMA 2021

Domenica 10 ottobre − ore 11:30

LE PIRAMIDI

Giuseppina Capriotti Vittozzi

A metà del terzo millennio a.C. i faraoni impiegano ingenti risorse nella costruzione delle loro gigantesche tombe. Si viene formando un paesaggio sacro, coerente con una visione del mondo rivelatrice della civiltà egiziana.

Giuseppina Capriotti Vittozzi è capo del Centro Archeologico Italiano dell’Ambasciata d’Italia al Cairo

Domenica 24 ottobre − ore 11:30

IL COLOSSEO

Andrea Giardina

Nella Roma imperiale i cittadini si divertono allo spettacolo dei gladiatori che uccidono le bestie feroci, delle bestie feroci che uccidono i gladiatori, dei gladiatori che si uccidono tra loro. Quando entriamo in uno dei monumenti più visitati al mondo, ci ritroviamo in uno straordinario osservatorio sulla storia politica, sociale e antropologica dell’antica Roma.

Andrea Giardina è professo emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa

Domenica 14 novembre − ore 11:30

LA MEZQUITA DI CORDOBA

Amedeo Feniello

Simbolo della lunga vicenda musulmana in Spagna, cominciata nel 711, la Mezquita di Cordoba racconta, ancora oggi, di innumerevoli vicende di contrasti e lotte, di filosofie e bellezze, di musulmani e cristiani. Un monumento che è esso stesso una foresta di simboli, in una città, a cavallo dell’anno Mille, tra le più splendenti del mondo.

Amedeo Feniello insegna Storia medievale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila

Domenica 28 novembre − ore 11:30

VERSAILLES

Luigi Mascilli Migliorini

Nata come vigoroso progetto politico capace di imporre l’autorità della monarchia su una Francia feudale, Versailles è condannata ad essere il segno di battaglie del potere. Devastata dai rivoluzionari, ‘snobbata’ da Napoleone, quartier generale dei prussiani durante l’assedio di Parigi, conosce un nuovo momento di gloria quando – nella celebre Galleria degli Specchi – ospita la firma della pace che chiude la Prima guerra mondiale.

Luigi Mascilli Migliorini è docente di Storia moderna presso l’Università di Napoli L’Orientale

Domenica 5 dicembre − ore 11:30

IL MURO DI BERLINO

Carlo Greppi

Inizialmente un’opera rudimentale ad altezza uomo, il Muro di Berlino è raccontato come un atto di difesa necessario, ma in realtà si rivolge fin da subito contro gli abitanti della Germania Est. Il testimone passerà idealmente alle democrazie liberali, uscite ‘vincenti’ dalla guerra fredda, che dagli anni Novanta daranno continuità alla pratica messa in atto dalla DDR, negando la libera circolazione.

Carlo Greppi è storico, scrittore e dottore di ricerca in studi storici

Tutte le lezioni sono introdotte da Annamaria Minunno

Il ciclo Lezioni di Storia Le opere dell’uomo ideato dagli Editori Laterza, organizzato in coproduzione con la Fondazione Teatro Petruzzelli, con il patrocinio della Regione Puglia, è realizzato con il contributo del Comune di Bari e il sostegno di Exprivia, Masmec, Unicredit.

A dicembre, dopo la chiusura del ciclo, sono previsti due APPUNTAMENTI SPECIALI:

Domenica 19 dicembre − ore 11:30

LEZIONE DI STORIA SPECIALE

DANTE E LA GUERRA

Alessandro Barbero

Mercoledì 29 dicembre − ore 20:30

LEZIONE IN MUSICA

MYSTERY TRAIN. UN VIAGGIO NELL’IMMAGINARIO AMERICANO

Con Alessandro Portelli, Gabriele Amalfitano, Margherita Laterza e Matteo Portelli

