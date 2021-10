Sposa raggiunge l’altare in sella a cavallo, è accaduto questa mattina a Barletta. Il video, pubblicato dalla pagina della Parrocchia Sant’Agostino, ha fatto subito il giro del web, diventando in poco tempo virale.

Protagonista una giovane donna che, accompagnata da suo padre, anche lui in sella a un destriero, ha raggiunto l’altare in un modo inconsueto che ha, di fatto, lasciato i presenti a bocca aperta. Tanta l’emozione per amici, parenti, ma anche passanti che hanno accompagnato la donna sino all’ingresso in chiesa dove ha pronunciato il suo si.

Foto screen video

