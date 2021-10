Lasciate ogni speranza voi che…guidate. È parafrasando uno dei versi più celebri della Divina Commedia che vogliamo raccontare il nostro viaggio per le strade di Bari. Che guidiate un’auto, un monopattino, uno scooter o una bicicletta, infatti, la quasi totalità delle arterie baresi non è adeguata a ospitare i veicoli su ruote perché dissestate, frantumate, crepate e chi più ne ha più ne metta.

E poco c’entra il quartiere. Da Japigia a Carbonara, da San Pasquale al Libertà, passando per il centro cittadino la situazione è sempre la stessa: sono pochissime le strade con un asfalto integro (magari perché rifatto da poco) o che non presenta particolari problematiche.

Buche (a volte veri e propri fossi) e crepe la fanno da padrone, per non parlare delle migliaia di “rattoppi” fatti negli anni e spesso ricorrenti che, a volte, peggiorano la situazione. Ma anche i tanti lavori sottotraccia che hanno rovinato il bitume, non più ripristinato. Non si dimentichino le depressioni e i danni causati dalle radici degli alberi.

Abbiamo fatto un giro per la città e, considerando solo le arterie principali e più trafficate, abbiamo documentato come le strade cittadine versino davvero in pessime condizioni. Condizioni che inevitabilmente si ripercuotono sui riders in bici o in motorino (spesso anche a rischio caduta), sui ragazzi alla guida dei monopattini, sulle donne incinte che dovrebbero evitare più vibrazioni possibili, sugli anziani che per spostarsi utilizzano i mezzi pubblici. E tralasciamo l’usura di ammortizzatori, gomme e sospensioni.

Facciamo qualche esempio, senza la pretesa di essere esaustivi (d’altronde non basterebbe una settimana intera per mostrare un’immagine completa della situazione). Le principali strade di Japigia – via Caldarola e via Gentile – sono disseminate di buche, crepe e sollevamenti. In via Caldarola, per esempio, ci sono alcune situazioni estreme nei pressi della parrocchia Resurrezione o di fronte al Mercato Coperto o ancora, pochi passi dopo, nel tratto di strada prospicente l’Alter Discount. In via Gentile stessa situazione, ad esempio di fronte al centro di formazione, nei pressi del distributore Q8 e poco prima del campo Bellavista.

Ci spostiamo a San Pasquale, dove la situazione è addirittura peggiore. Provate a guidare l’auto in via Giuseppe Di Vittorio o in via Fanelli, nel tratto di strada adiacente la caserma Vitrani. O a percorrere l’incrocio tra via Pende e corso Alcide De Gasperi. Lasciate la vostra utilitaria e compratevi una Jeep, forse la vostra schiena vi ringrazierà. Non godono di buona salute nemmeno strade meno battute ma lo stesso importanti come via Vassallo, via Calvani e via Alberotanza.

Dall’altro lato della città, nel quartiere Libertà, la situazione non migliora. Due delle maggiori arterie del rione, corso Mazzini e via Crispi, sembra campi di patate.

A Carbonara stessa solfa: basta percorrere per pochi metri via Vittorio Veneto – proprio poco prima di piazza Umberto I – e le strade adiacenti l’ospedale Di Venere per capire che servirebbe un piano complessivo di rifacimento dell’asfalto in tutta la città.

Ed ecco la sorpresa. Il centro cittadino non è trattato meglio degli altri rioni, anzi. E le foto sono esemplificative. C’è la zona di fronte la stazione di piazza Moro, che assomiglia a un colabrodo nonostante sia prospicente il nodo ferroviario. Stesso racconto per via Caduti di via Fani, proprio di fronte la sede della Asl (a cui accedono anche anziani e disabili, con relativo pericolo di caduta), poi ancora via Melo, via Prospero Petroni e il primo isolato di via Carulli. Il pericolo, spesso, è anche per i pedoni, visto che tali criticità riguardano anche tratti in cui sono presenti strisce pedonali.

Neanche la centralissima via De Rossi si salva. E nemmeno il tratto di strada di via Andrea Da Bari, di fronte l’Ateneo, in particolare la corsia di bus e taxi (con relativi disagi per gli utenti e danni ai mezzi del trasporto pubblico locale). Il sottopasso Quintino Sella non lascia scampo nemmeno al suv più robusto.

E potremmo continuare ancora a lungo, se questo fosse un libro e non un giornale. Adesso sta alle Istituzioni garantire ai baresi strade più sicure. E percorribili.

Strade stazione strada via andrea da bari via melo via caldarola San Pasquale angolo corso De Gasperi strada carbonara via Vittorio Veneto via caldarola corso Mazzini via Crispi San Pasquale via di vittorio IMG_20211012_105117 vi a gentile IMG-20211012-WA0017

