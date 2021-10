La street art colorata e concettuale di James Reka, conosciuto come rekaone, sbarca a Bari. E’ uno dei 10 artisti che ha preso parte al progetto QMSanPaolo per trasformare un quartiere periferico del capoluogo pugliese in un museo a cielo aperto.

Per due giorni rekaone, Australiano e sempre molto legato ha realizzato un enorme murale sulla facciata di una palazzina popolare di Arca Puglia. A 20 metri d’altezza, si è spostato lungo tutto il muro grazie ad un carrello sollevatore. A osservarlo a distanza i residenti incuriositi che nonostante il limite della lingua inglese hanno instaurato da subito.

“Bari è una città accogliente – racconta nel video in basso James Reka -, durante il mio lavoro la gente del posto mi ha offerto fin da subito caffè e qualche pasto veloce. Spero che questa iniziativa possa cambiare in meglio questo quartiere, e dargli una nuova opportunità per il futuro. Magari in tanti verranno appositamente per vedere queste 10 opere tanto belle e tanto diverse”.

