Da protezione a pericolo per i pedoni. È la sorte toccata ad un archetto parapedonale presente sul marciapiede di via Prospero Petroni che, da ormai molto tempo, è pericolante a seguito di un incidente stradale, come ci racconta un commerciante: “Saranno anni che quell’archetto è in quelle condizioni. Più volte abbiamo segnalato la sua pericolosità, ma nessuno l’ha mai rimosso o sostituito”. L’archetto dovrebbe servire a proteggere i pedoni dalle auto ed evitare i parcheggi selvaggi sui marciapiedi ma, come dimostrano le foto, in quelle condizioni è assolutamente un rischio per l’incolumità di chi ci cammina vicino.

Eppure nel 2015 il Comune decise di rimuovere tutti gli archetti e i paletti parapedonali dai marciapiedi “per motivi di sicurezza e di decoro urbano”. Ma gli archetti di via Prospero Petroni – più di una quindicina solo nel tratto tra via Melo e corso Cavour – non sono stati toccati (ma nemmeno manutenuti) e, anzi, sono stati “abbelliti” da alcune fioriere. L’augurio è che quell’archetto venga sostituito. Prima che qualcuno si faccia male.

