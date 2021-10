Più presidi e più controlli nella giornata di Halloween. E’ quanto chiede, al sindaco Antonio Decaro, il comitato del quartiere Libertà. “Ogni anno – dichiara Luca Bratta – il 31 ottobre per le strade succede di tutto: anziani aggrediti o danneggiamenti a esercizi commerciali. Per questo chiediamo maggiori controlli e un presidio per tutta la giornata nelle strade del quartiere. Quest’anno – aggiunge – spero che l’amministrazione comunale ascolti le nostre richieste per evitare disagi accaduti negli anni scorsi”.

Negli anni la giornata di Halloween si è sempre trasformata in un incubo per commercianti ma anche per i cittadini. Lo scorso anno un gruppo di ragazzi ha devastato diversi bus dell’Amtab mettendo a repentaglio la sicurezza di autisti e passeggeri. Vetri rotti, carrozzerie ricoperte da uova. Anche negli anni precedenti ci sono stati gli stessi problemi. Inutili gli appelli degli autisti che avevano chiesto da settimane maggiori controlli sulle linee più delicate. Girano con zaini pieni di pietre e uova e trasformano una giornata di festa in un incubo per tutti.

(Foto dello scorso anno)

