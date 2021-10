I piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari avranno un nuovo membro del team pronto a supportarli nel percorso di degenza. Si tratta di Maya, una bullgod francese entrata ufficialmente a far parte della squadra di pet therapy.

Maya non è l’unica che avrà il compito di provare a far tornare il sorriso ai piccoli pazienti del reparto. Sono diversi gli amici a quattro zampe che, attraverso il progetto in collaborazione con Apleti e Vir Labor Srl, rendono possibile un percorso volto ad alleggerire la permanenza in reparto.

Quello di Maya, così come per gli altri amici a quattro zampe, è un vero e proprio percorso in corsia volto a stimolare le emozioni dei pazienti in un percorso terapeutico molto difficile da affrontare. Da oggi in poi, i piccoli pazienti, avranno dunque un’amica in più pronta a sostenerli, soprattutto nei momenti di difficoltà.

