Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente stradale che si è consumato a Palese, in piena città. Due auto si sono scontrate violentemente su Via Amedeo di Savoia. Sul posto è arrivata una ambulanza del 118: uno dei due passeggeri avrebbe urtato la testa. Non si conosce, al momento la gravità della sue condizioni. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso.

