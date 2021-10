A partire da venerdì prossimo prenderà il via al Policlinico Riuniti di Foggia la sperimentazione della pillola antivirale per il Covid. Si tratta di un novità importantissima per cui la Puglia, con l’ospedale Foggiano, è in prima fila al Sud. Il Riuniti è infatti sarà il primo ospedale del Mezzogiorno a sperimentare la compressa “At-527”.

Quest’ultima, realizzata in collaborazione con Roche e Ateae, funge da antivirale contribuendo ad evitare la progressione della malattia e accelerando i tempi di negativizzazione. La pillola, che dal 15 ottobre sarà utilizzata per la fase sperimentale a Foggia, deve essere assunta entro 72 ore da quando viene accertata la positività al Covid-19.

