Nel corso di un servizio perlustrativo, i carabinieri di Barletta hanno arrestato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, due giovani. In particolare, su segnalazione della centrale operativa, i militari sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele, dove era stata segnalata un’attività di spaccio. Giunti sul posto gli operanti sono riusciti ad individuare e bloccare i due giovani barlettani trovandoli in possesso di 31 gr. di marijuana suddivisa in dosi e 85 euro, provento dell’attività illecita. Nella mattinata di ieri, i due arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani.

