“Addio cara vecchia Alitalia”. Aeroporti di Puglia saluta così, con un post sui social, la compagnia italiana che oggi, dopo quasi 75 anni ad alta quota, tra successi e declino, è arrivata al suo ultimo volo. La compagnia ha permesso a moltissimi cittadini di transitare dalla regione.

“Si conclude oggi il tuo lungo viaggio – scrivono nel post – per settantaquattro anni hai fatto volare milioni di passeggeri accompagnandoli in ogni parte del Mondo. Con le tue ali sei stata la casa e l’orgoglio di noi Italiani. Si chiude un’era in cui sei stata protagonista e se ne apre un’altra” – hanno sottolineato ricordando che nella giornata di domani, il primo volo della nuova compagnia ITA atterrerà proprio a Bari.

“Noi saremo lì ad attenderlo. Per aspera ad astra” – hanno concluso. La storia di Alitalia è una storia complessa, di tanti successi e traguardi, ma anche di scelte sbagliate che hanno portato ad un declino dal quale è stato poi difficile risollevarsi. Ora, tramite accordo con l’Unione Europea, l’Italia avrà un’altra compagnia di bandiera, una scelta che ha portato a sacrificare, di fatto, la compagnia storica.

Il marchio di Alitalia, molto probabilmente, continuerà a viaggiare sulle ali di Ita. Questo se la compagnia riucirà ad aggiudicarsi la gara.

Foto Aeroporti Puglia

