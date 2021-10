Al via da questa mattina i controlli sul green pass per accedere al palazzo del Comune: la certificazione è stata richiesta sia ai dipendenti sia ai visitatori. Non sono state riscontrate irregolarità. Stesso discorso anche per le ex municipalizzate: i dipendenti potevano accedere solo se erano in possesso della certificazione verde. E solo un dipendente dell’Amiu è stato mandato indietro perché senza green pass.

Secondo il dpcm, il lavoratore che non è in possesso del Green pass non può lavorare. Il rapporto di lavoro viene sospeso e non è dovuta la retribuzione. Non sono previste conseguenze disciplinari né il licenziamento: il lavoratore stesso, su richiesta, deve informare il datore di lavoro di non essere in possesso del certificato. Se invece il lavoratore presenta un Green pass falso scatta una multa ai 600 ai 1.500 euro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.