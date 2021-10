Da mercoledì 3 novembre 2021, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli studenti alle attività didattiche e curriculari, fermo restando lo stato di emergenza protratto fino al 31 dicembre 2021, le lezioni di tutti i Corsi di Laurea si svolgeranno in presenza.

L’accesso alle aule e a tutti gli spazi dell’Ateneo (laboratori, biblioteche, aule studio, dipartimenti ecc.) è consentito solo a coloro che sono in possesso di Green Pass o tampone molecolare negativo effettuato nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti; o di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione rilasciata in conformità alle prescrizioni dettate dalla circolare del Ministero della Salute dello scorso 4 agosto 2021.

Resta fermo l’obbligo di indossare la mascherina in tutti gli ambienti universitari, fatta eccezione per i soggetti che abbiano patologie incompatibili con l’uso di tali dispositivi, attestate con idonea certificazione medica.

È vietato l’accesso alle strutture in presenza di sintomatologie respiratorie e con temperatura corporea superiore ai 37,5°C. All’interno degli edifici è raccomandato il mantenimento della distanza di sicurezza.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore, la capienza massima di ciascuna aula sarà determinata in considerazione delle specifiche condizioni strutturali e logistiche e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. L’accesso avverrà previa prenotazione attraverso l’App Prenota Uniba.

Solo nel caso in cui in numero delle prenotazioni fosse superiore alle postazioni disponibili, alle studentesse e agli studenti che non troveranno posto in aula sarà garantita la possibilità di seguire da remoto.

Sino al 31 dicembre, alle studentesse e agli studenti che versano in condizione di fragilità annessa all’emergenza Covid-19, sarà garantita la possibilità di seguire le lezioni da remoto. Lo stato di fragilità dovrà essere comprovato da idonea certificazione rilasciata dal medico competente individuato dall’Università. La procedura da seguire sarà disponibile nella sezione del portale Uniba al link: https://www.uniba.it/coronavirus/uniba-in-sicurezza

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Gli esami di profitto orali e scritti continueranno a svolgersi in presenza previa prenotazione su sistema ESSE3 e, ove il numero di prenotazioni lo richieda, sarà garantita dalle commissioni d’esame la calendarizzazione delle attività.

TIROCINI

Tutti i tirocini di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad attività post-laurea, continuano a svolgersi in presenza sia nelle strutture private sia pubbliche, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Per la frequenza dei tirocini sarà necessario possedere il Green Pass.

COLLABORAZIONI STUDENTESCHE

Le collaborazioni studentesche saranno riattivate in funzione del rientro in presenza del personale tecnico amministrativo.

RICERCA

Le attività dei dottorandi proseguono in presenza, secondo le determinazioni adottate dai Collegi di Dottorato;

Le attività degli assegnisti di ricerca, dei laboratori didattici e/o di ricerca continuano a svolgersi in presenza.

SEDUTE DI LAUREA

Le sedute di laurea continueranno a svolgersi in presenza. Per ciascun laureando potranno accedere alle sedute 7 ospiti.

SALE STUDIO E BIBLIOTECHE

Previa prenotazione attraverso la APP Sala UniBa, continuano ed essere fruibili le biblioteche e le sale studio la cui capienza massima sarà determinata in considerazione delle specifiche condizioni strutturali e logistiche e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI E DI CONTRATTAZIONE

Nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, le riunioni degli Organi collegiali e della contrattazione sindacale continuano a svolgersi in presenza.

CONVEGNI e MUSEI

I convegni e le attività similari potranno svolgersi nelle sale/aule universitarie la cui capienza massima sarà determinata in considerazione delle specifiche condizioni strutturali e logistiche e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Proseguono le attività museali con modalità e numero di accessi determinati dalle singole strutture.

