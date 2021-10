Una chitarra per un musicista talentuoso, ma in difficoltà. La richiesta parte dalla chiesa di San Sabino che fa un appello sui social: “Ieri – scrivono sui social – è giunta in sede una richiesta particolarissima! Un musicante che in questo periodo non se la passa proprio bene è rimasto senza la sua chitarra classica.

Purtroppo non ha soldi per poterne acquistare una nuova. Se per caso ne avete una che non usate più e che volete donare, portatela direttamente in Parrocchia. Questo gesto certamente servirà a far recuperare fiducia e a dare nuovo slancio al nostro amico musicista. Grazie – concludono – per quello che potrete fare anche facendo girare questa informazione. Aiutateci ad aiutare.

