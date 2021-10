Oltre 2000 ticket in 18 ore, questi sono i dati relativi alla corsa al biglietto per il derby fra Bari e Foggia del prossimo 20 ottobre. Anche oggi i tifosi si sono recati al Bari Point di via Capruzzi per acquistare il proprio ticket d’ingresso ad una delle partite più attese di questa prima parte di campionato.

L’obiettivo è quello di riempire nuovamente il San Nicola, cercando di superare la soglia dei 10.000 biglietti venduti, raggiunta nel precedente derby contro il Monopoli vinto per 1-0.

I biancorossi, che attualmente guidano la classifica del Girone C di Serie C a quota 20 punti, affronteranno questa domenica in trasferta, il Campobasso di mister Cudini. Per questo incontro sono stati messi a disposizione 250 biglietti che però potrebbero aumentare nelle prossime ore, qualora le autorità competenti autorizzino l’apertura dell’intero settore ospiti.

