Raffiche di vento oltre i 50 chilometri orari stanno creando non pochi disagi in città. Ieri sera un ramo di un albero è caduto in viale Salandra, colpendo un uomo che è rimasto ferito. Sul posto polizia e ambulanza. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza alberi e cartelloni pubblicitari.

Il maltempo proseguirà nelle prossime ore. La polizia locale invita alla prudenza.

