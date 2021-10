Sono arrivati questa mattina al laboratorio di genomica del Di Venere di Bari, i macchinari che consentono lo screening obbligatorio per la Sma su tutti i bimbi pugliesi. Viene così applicata una legge regionale fortemente voluta dal consigliere regionale Fabiano Amati unica in Italia, in grado di far vincere la vita ed evitare di sopportare la tragedia di diagnosi tardive che rendono vane le cure di cui disponiamo.

“Ci si può commuovere anche alla vista di qualche macchina – scrive Amati sui social. Sono appena arrivate. Sapete a cosa servono? A fare una cosa meravigliosa: lo screening su tutti i nati pugliesi per diagnosticare in tempo la Sma e poter somministrare le cure più innovative. E tra qualche giorno – conclude – si parte”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.