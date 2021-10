I supereroi Marvel e DC sono atterrati a Bari per regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale Giovanni XXIII. Spiderman, Hulk, Deadpool e tanti altri eroi dei fumetti, si sono calati dal tetto dell’ospedale per salutare i bambini e far passare loro qualche minuto di gioia e spensieratezza.

Responsabile di questa iniziativa è la SEA, l’associazione Super Eroi Acrobatici che per la prima volta fa la sua apparizione nel capoluogo pugliese, assieme agli esperti operatori di EdiliziAcrobatica SpA. Una forte emozione espressa dalle parole del coordinatore della sede di Bari di EdiliziAcrobatica, Francesco Di Fiore, oggi nei panni di Spiderman. “I veri supereroi sono i bambini, noi indossiamo solo una maschera”, ha detto.

Intervenuto anche il dottor Livio Melpignano direttore del presidio dell’ospedale Giovanni XXIII che ha ringraziato i supereroi: “Questo è un luogo di cura ma anche di speranza che si trasforma di giorno in giorno per accogliere i bambini”, commenta.

L’iniziativa verrà replicata alle 14:30 al Policlinico di Bari, dove i supereroi saluteranno i piccoli pazienti oncologici del padiglione di oncoematologia.

