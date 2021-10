“Ecco come abbiamo trovato la vetrata della nostra agenzia stamane prima dell’apertura. Serranda alzata e tentativo di sfondare probabilmente per rubare i dispositivi tecnologici all’interno”. La denuncia è di un’agenzia viaggi di via De Rossi.

“Nel corso degli anni ci siamo imbattuti più volte in atti di questo genere e abbiamo ricominciato voltando pagina, più forti di prima – scrive il titolare al sindaco Antonio Decaro – Ma arrivati a questo punto iniziamo a chiederci: come mai succede questo nel pieno centro di Bari? Abbiamo le telecamere di sorveglianza e certamente ci occuperemo di trovare il colpevole. Ma tutto questo a cosa serve se nonostante tutto riescono ancora nel 2021 a compiere azioni simili ? E se la prossima volta ci riuscissero davvero cosa accadrebbe? Chi ci tutelerebbe?”

