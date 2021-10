Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci e il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino saranno collegati domani in diretta streaming dall’Expo di Dubai, in occasione dell’apertura della Space Week, un’intera settimana per la promozione delle eccellenze dell’aerospazio pugliese.

Alle ore 10 (ora italiana) di domenica 17 ottobre ci sarà l’evento di presentazione dedicato alla presenza della Puglia all’Expo che sarà trasmesso in diretta streaming sui canali istituzionali del Padiglione Italia https://www.facebook.com/ItalyExpo2020 e della Regione Puglia https://www.facebook.com/quiregionepuglia

Nel corso della mattina sarà inaugurata, nello White Space del Padiglione Italia, la mostra “Un viaggio nella bellezza e nell’innovazione: Puglia, la regione dell’aerospazio”: in vetrina i prodotti e i prototipi realizzati dal sistema regionale della R&S rappresentato dal Politecnico di Bari, l’Università del Salento e l’Università degli Studi di Bari, dai centri di ricerca, dal Distretto Tecnologico Aerospaziale e da alcune piccole e medie imprese innovative. Tre gli ambiti tematici dei prodotti in mostra: Living & working in Space; Space for our planet; Innovation & Technology in the new space economy. In esposizione, oltre a tute, maschere ed alimenti per astronauti, alcune tecnologie per l’osservazione della terra, la gestione e il trattamento dei dati satellitari, micro-satelliti, additive manufacturing, prodotti e prototipi in materiali compositi.

La mostra valorizza il ruolo chiave delle regioni e delle piccole imprese nello sviluppo della competitività globale dell’industria aerospaziale, facendo allo stesso tempo conoscere la Puglia e le sue potenzialità, anche in considerazione dell’obiettivo di realizzare un vero e proprio polo aerospaziale attorno all’aeroporto di Grottaglie (Taranto), lo Spazioporto pugliese, unico in Italia, che si candida a diventare l’hub europeo di riferimento per i sistemi di trasporto spaziale riutilizzabili.

Nel pomeriggio il trasferimento al World Trade Center Dubai, sede della Fiera GITEX Future Stars: si tratta di un salonededicato alla valorizzazione di startup tecnologiche, incubatori edacceleratori internazionali. Questa è una fiera leader nell’It etecnologie digitali, che attrae operatori di settore di tutto il mondoe in particolare del Medio Oriente e Nord Africa. La RegionePuglia, in collaborazione con l’Ice-Agenzia di Dubai e Puglia Sviluppo, accompagnerà una delegazione di 9 piccole e medieimprese e startup innovative pugliesi attive nel comparto delletecnologie digitali ed Industria 4.0 che avranno a propria disposizione anche una postazione di lavoro personalizzataall’interno dello stand regionale per gli incontri bilaterali.

La delegazione pugliese vede la partecipazione anche di nove imprese dell’aerospazio e nove start up innovative pugliesi, insieme a Puglia Sviluppo, Aeroporti di Puglia, Pugliapromozione, Asset Agenzia per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, Distretto tecnologico aerospaziale, Dipartimento Sviluppo economico e Sezione Internazionalizzazione della Regione.

