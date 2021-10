A più di nove anni dal provvedimento emesso dalla Banca di Italia, arrivano le multe agli ex vertici della Popolare di Bari. commissariata dall’istituzione del governatore Ignazio Visco, poi rilevata da Mediocredito Centrale: in totale si tratta di sanzioni per 3,37 milioni di euro.

All”ex presidente Marco Jacobini, finito nel gennaio 2020 agli arresti domiciliari in seguito all’inchiesta della Procura di Bari, è stata comminata una multa di 1,5 milioni Jacobini, all’ex direttore generale Giorgio Papa 375mila euro e l’interdizione per due anni ad altri incarichi, all’ex condirettore generale Gianluca Jacobini 285mila euro e due anni di interdizione,. Altri manager multati sono stati l’ex direttore generale Gregorio Monachino (51mila euro) e l’ex vice direttore, poi cfo della banca pugliese, Luigi Jacobini (60mila euro).

Le sanzioni di Bankitalia – irrogate con 3 provvedimenti adottati tra aprile e giugno 2021 e pubblicati il 12 ottobre sul sito di via Nazionale – riguardano tutti i vecchi vertici, i componenti del cda e del collegio sindacale della banca per accertate «carenze nell’organizzazione e nei controlli interni e connessi riflessi sull’adeguatezza patrimoniale» e per anomalie nella erogazione e gestione del credito da parte degli ex componenti del comitato Crediti.

Al provvedimento è stato presentato ricorso alla Corte d’appello di Roma.

