Incidente mortale questo pomeriggio, intorno alle 15.00, al km 2 della SP29, Via Vecchia per Castellaneta. Un 60enne residente a Gioia del colle è morto a bordo della sua auto, una Nissan Qashqai, che si è schiantata contro un muretto e si è ribaltata. Accertamenti per ricostruire le cause dell’accaduto. (Foto vivilastrada)

