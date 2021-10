La terza dose per gli operatori sanitari. La chiusura di un locale trasformato in discoteca. La protesta per il “nodo verde” di Fuksas. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 10 ottobre. Chiuso locale a Casamassima: era stato trasformato in una discoteca con 700 ragazzi dentro

Lunedì 11 ottobre. Protestano le associazioni contro il progetto di Fuksas sul nodo verde

Martedì 12 ottobre. Al via la terza dose per gli operatori sanitari

Mercoledì 13 ottobre. Ecco in che condizioni versano le strade di Bari

Giovedì 14 ottobre. Caro benzina e gpl, a Bari prezzi in aumento anche del 20 per cento

Venerdì 15 ottobre. Canoni delle case popolari non pagati: pignoramenti per quasi 9 milioni di euro

Sabato 16 ottobre. La preoccupazione delle famiglie per gli effetti sugli adolescenti che guardano Squid Game

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.