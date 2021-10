Dopo la bella vittoria di ieri pomeriggio in casa del Campobasso (1-3), i tifosi del Bari non hanno perso tempo e hanno continuato ad acquistare i biglietti per l’attesissimo derby di mercoledì sera contro il Foggia. A poco più di 48 ore dal fischio d’inizio (fissato per le 20:30) sono stati venduti 7000 biglietti, segno che la squadra sta facendo bene il suo lavoro e i tifosi hanno risposto a gran voce.

L’intento è quello di riempire il San Nicola così come è accaduto per il precedente derby contro il Monopoli, cercando di colorare di biancorosso “l’astronave” superando i 10.000 biglietti. Da oggi, infatti, è possibile acquistare i ticket anche dalla biglietteria dello stadio (porta 1) aperta dalle 10:30 alle 16:30.

