Questa notte, a Carbonara, un uomo di 30 anni si è rivolto ad un equipaggio della Squadra Volante, impiegato in ordinari servizi di controllo del territorio, riferendo di aver subito, poco prima, un tentativo di rapina.

Tre giovani che viaggiavano a bordo di una autovettura BMW X1, dopo averlo minacciato, avrebbero tentato di rubare la sua auto, una Fiat Panda. La sua reazione ha colto di sorpresa i malviventi che si sono dati alla fuga; in tale frangente, l’uomo è riuscito ad annotare la targa dell’auto dei rapinatori.

Ricevuta la segnalazione, i poliziotti hanno immediatamente diramato le ricerche: poco dopo, in via Brigata Bari, una pattuglia della Squadra Volante ha rintracciato la vettura segnalata, con a bordo due dei tre ragazzi autori della tentata rapina. I due giovani, un 20enne ed un 21enne, entrambi pregiudicati, sono stati sottoposti a controllo di polizia, fotosegnalati e denunciati per il reato di tentata rapina aggravata.

All’atto del controllo, in auto erano presenti due giovani ragazze risultate estranee ai fatti. In corso attività d’indagine per identificare la terza persona coinvolta nella rapina.

