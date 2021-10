Dal 18 al 29 ottobre torna , il programma di interventi di lavaggio straordinario delle strade a cura di Amiu. Questa volta ad essere interessate saranno le vie attigue agli istituti scolastici cittadini. “Attenzione ai divieti di sosta temporanei!”, il messaggio del Comune su facebook.

Infatti il rischio è di vedere una contravvenzione sulla propria auto regolarmente in sosta se non si rispettano le indicazioni temporanee della segnaletica verticale. I mezzi parcheggiati nei luoghi interessati dal lavaggio (elenco in basso) creano un intralcio ai macchinari di igiene pubblica.

Come noto, per eseguire una pulizia più efficace, l’Amiu, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Polizia locale, ha ormai adottato una tecnica di lavaggio più incisiva che prevede, nelle ore notturne, la rimozione delle auto in sosta, nelle strade interessate dal lavaggio. In tal modo, gli operatori possono pulire al meglio la sede stradale e anche i marciapiedi.

Di seguito il calendario dei divieti di sosta e dei relativi passaggi di lavaggio in programma dal 18 al 30 ottobre, come da ordinanza della Polizia locale. Dalle ore 23 del giorno 18 ottobre 2021 alle ore 06 del giorno 19 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze – Municipio 1 – Torre a Mare: 28° Circolo Scuola Materna “Chiara Aquaro”, via Morelli e Silvati, Japigia II – Torre a Mare Scuola Media Statale “Rita Levi Montalcini”; via G. Signorile, piazzetta antistante l’ingresso della scuola, Japigia II – Torre a Mare Scuola Primaria “Goffredo Mameli”; via Martiri della Resistenza.

Dalle ore 23 del giorno 19 ottobre 2021 alle ore 06 del giorno 20 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze – Municipio 4 – Carbonara: Scuola Media Statale “De Marinis”, via Colonna, I. C. “G. Paolo II – De Marinis”, via Francesco Pepe. Istituto Tecnico Commerciale Statale “Piero Calamandrei”, Direzione Didattica Carbonara 8 Circolo – Scuola D’infanzia Statale – Plesso Nicholas Green – Asilo Nido “Montessori”, via Ardigò, via Vittorio Veneto, da via Rosmini a via Ardigò.

Dalle ore 23 del giorno 20 ottobre 2021 alle ore 06 del giorno 21 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze – Municipio 4 – Ceglie del Campo e Loseto: I. C. “Ceglie – Manzoni Lucarelli”, via Domenico Di Venere, 21/23, via San Leo, via mons. Alberto Romita. Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” – Loseto, via Valenzano, 5.

Dalle ore 23 del giorno 21 ottobre 2021 alle ore 06 del giorno 22 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze – Municipio 3 – Marconi e Fesca: scuola Primaria “Marconi” – I. C. “E. Duse” Bari – Scuola d’infanzia Primaria Statale Plesso “Marconi”, via Mogadiscio, da via Adriatico a via Skanderbeg, via Skanderbeg, da via Mogadiscio a via del Faro, via del Faro, da via Adriatico a via Skanderbeg. Istituto Comprensivo “Eleonora Duse” Plesso E28 – I. C. “E. Duse”, strada S. Girolamo, dal n. 24 a strada Tomasicchio.

Dalle ore 23.00 del giorno 22 ottobre 2021 alle ore 06.00 del giorno 23 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze – Municipio 5 – Palese: scuola dell’infanzia Plesso “Via Macchie” (27° Circolo Didattico Bari – Palese), via Macchie, 60. Scuola dell’infanzia “Maria Montessori”, via Vincenzo Ranieri, da via Arcangelo Nicola Maione a via Spilotros, 27° C. D. Bari Palese, via Amedeo di Savoia, da via Indipendenza a corso Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele, da via Amedeo di Savoia a via Cesare Battisti.

Dalle ore 23.00 del giorno 24 ottobre 2021 alle ore 06.00 del giorno 25 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze – Municipio 5 – Palese e S. Spirito: I. C. “U. Fraccacreta”, via Volpe, da via Vittorio Veneto a via Capitaneo, 27° Circolo Didattico Plesso “Collodi” Scuola dell’Infanzia – Scuola Elementare “Marco Polo”, via Leonardo del Turco, piazzale antistante edificio scolastico. Scuola Media “Aldo Moro” – Santo Spirito: via Dalmazia;

Dalle ore 23.00 del giorno 25 ottobre 2021 alle ore 06.00 del giorno 26 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze – Municipio 5 – Catino e S. Spirito: scuola Elementare “Giovanni Falcone”, via delle Azalee, viale Caravella, da via delle Azalee a via dei Narcisi, via dei Narcisi, I. C. “Aristide Gabelli”, via Achille De Pascale.

Dalle ore 23.00 del giorno 26 ottobre 2021 alle ore 06.00 del giorno 27 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze – Municipio 1 – Murat e Libertà: Liceo Scientifico “A. Scacchi”, corso Cavour, da via Prospero Petroni alla ferrovia (parcheggio sotto il ponte); via Melo, da via Caduti di via Fani a via Prospero Petroni, I. C. “Mazzini – Modugno”, via Suppa, via Crisanzio, da via Suppa a via De Rossi, scuola dell’Infanzia Comunale “Manzari – Buonvino”, via Manzoni, da via Rossani a corso Italia, scuola Elementare “Garibaldi”, via Barletta, via Altamura, via Trevisani, da via Altamura a via Barletta, via Manzoni, da via Barletta a via Altamura.

Dalle ore 23.00 del giorno 27 ottobre 2021 alle ore 06.00 del giorno 28 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze – Municipio 1 – Libertà: scuole Pubbliche / Scuola Materna “S. Giovanni Bosco”, via Trevisani, da via Crisanzio a via Garruba, via Garruba, da via Trevisani a via Manzoni, via Manzoni, da via Garruba a via Crisanzio, via Crisanzio, da via Manzoni a via Trevisani, I. C. “G. Garibaldi” – “Principessa di Piemonte” XV Circolo – Scuola D’infanzia Comunale – Plesso “Principessa di Piemonte”, via Bovio, da via Fieramosca a via Ravanas, via Fieramosca, da via Bovio a via Calefati, via Calefati, da via Fieramosca a via Ravanas, via Ravanas, da via Calefati a via Bovio, Direzione Didattica “S. Giovanni Bosco” 6° Circolo – Scuola d’Infanzia e Primaria Statale, via Martiri d’Otranto, da Corso Italia a via Don Bosco, via Don Bosco, da via Martiri d’Otranto a via S. Speranza, via S. Speranza, da via Don Bosco a via Crisanzio;

Dalle ore 23.00 del giorno 28 ottobre 2021 alle ore 06.00 del giorno 29 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze – Municipio 1 – Libertà: Liceo Classico “Q. Orazio Flacco”, corso Vittorio Veneto, da via Trevisani a via Pizzoli, via Trevisani, da via Murat a corso Vittorio Veneto, via Murat, da via Pizzoli a via Trevisani, scuola Elementare “Renato Moro” – Liceo Artistico “Pino Pascali”, via Ravanas, da via Murat a Corso Vittorio Veneto, corso Vittorio Veneto, lato scuola dal n. 16 a largo Trizio, S.S.1 G. “G. Carducci”, via Carducci, da via Murat a via Napoli, Istituto Comprensivo “Carlo Levi”, via Babudri.

Dalle ore 23.00 del giorno 29 ottobre 2021 alle ore 06.00 del giorno 30 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze – Municipio 1 – Libertà: I. C. “C. Perone – C. Levi”, via Brigata Regina, da via Hermaninn a via Jatta, via Hermaninn, da via Brigata Regina a via Mirenghi, via Jatta, da via Brigata Regina a via Jatta; Istituto Comprensivo Statale “C. Perone – C. Levi” – Plesso “C. Perone” via Nazariantz, da via Nicola de Crescenzio alla rotatoria, Liceo “G. Bianchi Dottula”, corso Mazzini (lato scuola), da via Bottego a via De Cristoforis, via Maggiore Turitto, da via De Cristoforis a via Bottego, via Bottego, da via Turitto a corso Mazzini.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.