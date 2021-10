Dopo il maltempo tornano le belle giornate a Bari con temperature in risalita fino a 25 gradi. Sino a giovedì il capoluogo pugliese, sarà caratterizzato da giornate soleggiate con temperature oltre la media stagionale.

Queste ultime oscilleranno infatti tra i 10 gradi, nelle ore serali e i 25, nelle ore mattutine. Un ritorno al mese di settembre e ai ricordi estivi che però potrebbe essere spazzato via dalle nuvole nel weekend. A partire da venerdì il cielo potrebbe infatti tornare ad annuvolarsi per poi lasciare nuovamente spazio alla pioggia nelle giornate di sabato e domenica. Le temperature nel weekend oscilleranno tra i 10 e i 20 gradi. Per sabato, in particolare, è previsto un peggioramento delle precipitazioni, attesi infatti forti temporali. La situazione sarà la stessa in tutta la Regione e le condizioni avverse potrebbero durare sino all’inizio della prossima settimana.



