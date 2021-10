Venerdì pomeriggio nelle campagne di Modugno in provincia di Bari è stata ritrovata la carcassa di un cane di razza pitbull di taglia piccola, ucciso e poi sfigurato con l’acido . Si trattava di un cane del territorio conosciuto dai residenti della zona. In meno di 24 ore i sospetti si sono concentrati su alcune persone che già in passato avevano avuto a che fare con l’animale.