La Banca Popolare di Bari dovrà risarcire 200mila euro a un rispamiatore salernitano. E’ quanto deciso dall’Arbitro per le Controversie Finanziare della Consob che ha accolto la domanda di rimborso delle azioni emesse dalla Banca Popolare di Bari a favore di un risparmiatore difeso dall’avvocato Nicola Senatore e assistito dalla commercialista Antonella Barletta.

La Banca Popolare di Bari, in particolare, indifferente al reclamo proposto dall’avvocato e dalla commercialista, prima di avviare il procedimento arbitrale, ha dovuto cedere agli assunti difensivi e tecnici proposti che hanno ottenuto, in favore del risparmiatore, un risarcimento danni “per l’inadeguatezza e per la mancata corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni e delle obbligazioni proposte”.

In seguito all’esito positivo, dopo una lunga e complessa controversia, al privato è stata riconosciuta la cospicua somma. Si tratta di una decisione storica, in quanto si tratta del risarcimento di un ingente cifra.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.