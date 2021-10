Il solito gruppo di vandali e l’ennesimo sfregio alla città. E’ successo nel quartiere san Paolo, più precisamente nel parco giochi nelle vicinanze della chiesa di San Gabriele. Hanno rotto uno scivolo e lo hanno lasciato a terra. La denuncia su Facebook. Qualcuno commenta: “Ogni tanto un controllo in più non guasterebbe, scrive. Possibile che non si riesca a trovare una soluzione a questa situazione che è disagio per tutto il quartiere. Beccate i responsabili (perché si può fare) e fate pagare alle loro famiglie il ripristino di tutto ciò che vandalizzano i figli e vedi se non li tengono un po’ più sott occhio”.

