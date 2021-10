Sensibilizzare i piccoli alle regole della strada. Questo l’obiettivo di Karting in piazza in corso oggi, martedì 19, e domani mercoledì 20 ottobre, in piazza Libertà. L’iniziativa è promossa dall’Ac Bari Bat e sono stati coinvolti circa 250 bambini dai 6 ai 10 anni, studenti del Preziosissimo Sangue e della San Filippo Neri di Bari e della Bovio di Ruvo.

Si tratta di un format ideato e realizzato a livello nazionale da esperti dell’ACI che hanno coniugato in maniera innovativa le conoscenze esclusive derivanti dalle molteplici attività dell’ente, che spaziano dall’educazione stradale all’avviamento allo sport dei giovani, dalla gestione di squadre sportive all’organizzazione di eventi complessi di notevole rilevanza sociale o sportiva.

In occasione dell’iniziativa in piazza saranno organizzati corsi, eventi ed aree attrezzate per la guida in sicurezza di tutte le tipologie di mezzi per la mobilità che vedranno come destinatari i bambini, portatori di un cambiamento culturale necessario per il rispetto della vita e delle regole della strada. I piccoli, quindi, potranno vivere qualche ora in un ambiente amichevole con istruttori e testimonial che illustreranno loro le “10 regole d’oro della FIA”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.