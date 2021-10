Pur dovendosi ancora disputare, quello fra Bari e Foggia è già un derby da record, almeno per quanto riguarda i biglietti venduti. Il match fra i biancorossi di mister Mignani e i rossoneri dell’intramontabile Zeman, registra un numero importante per la Serie C.

A poco più di 24 ore dal calcio d’inizio, sono già stati venduti 16.100 biglietti, numero che è destinato a salire vista la decisione della società di predisporre la vendita dei tagliandi anche per la giornata di domani. Resteranno aperte le biglietterie di Porta1 dalle 9:30 alle 15:30 e Porta22 dalle 15:30 alle 17:30 del San Nicola. Sugli spalti però non saranno presenti i tifosi del Foggia, ai quali è stata vietata la trasferta per la valutazione di “alto rischio” fatta dall’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive.

Oltre ai dati relativi all’affluenza, occorre sottolineare le parole di mister Mignani durante la conferenza stampa alla vigilia del derby. “Serve il giusto entusiasmo, ma con i piedi ben piantati per terra” sono queste le parole dell’allenatore dei galletti, il quale non lesina parole dolci per il suo avversario: “Zeman è un totem, un’icona del calcio”.

Mignani spende qualche parola anche per i tifosi: “faremo di tutto per noi e per la gente, i tifosi ci daranno forze ed energie aggiuntive”.

Il mister convoca 23 giocatori, lasciando fuori i soli Scavone e Di Gennaro, la lista dei presenti al derby vede:

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 25.PUCINO, 26.TERRANOVA, 31.RICCI

Centrocampisti: 4.MAITA, 8.BIANCO, 14.D’ERRICO, 20.LOLLO, 99.MALLAMO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA, 18.CITRO, 30.MARRAS, 88.PAPONI

