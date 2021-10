Raffaele Tiscar, ex deputato Dc, ex assessore a Firenze e vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante il governo Renzi, ha perso la vita in un incidente stradale. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, nel Comasco.

Tiscar, 65enne, nato a Bari e cresciuto in Toscana, viveva a Como dal 2010 ed era presidente del Consorzio Erbese Servizi alla persona in Erba. Ieri si trovava in sella alla sua moto Bmw e si stava dirigendo da Como verso Erba quando all’altezza di un distributore di benzina ha impattato contro le auto in sosta. Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente, secondo le ipotesi Tiscar potrebbe aver avuto un malore o potrebbe aver tentato di evitare un veicolo che arrivava in senso opposto. Per lui non c’è stato nulla da fare.

