La valigetta degli attrezzi è un accessorio fondamentale per tutti coloro che lavorano con strumentazione specifica ma anche per gli appassionati che si dilettano ad aggiustare oggetti. Avere tutti i proprio utensili in un solo posto garantisce di trovarli sempre e di custodirli con cura, evitando che si sporchino o si perdano. È anche possibile avere più valigette, cassette o contenitori ognuna con un fine differente, ad esempio quelle da usare a casa, quelle da portare con sé, quelle per la manutenzione di piccoli elettrodomestici e così via. Conoscere le caratteristiche di questo contenitore, quindi, è importantissimo per fare una scelta giusta.

Dove acquistare le valigette degli attrezzi

Come per gli attrezzi, anche la valigetta che li contiene dovrebbe essere acquistata in un negozio specializzato, che dia una vasta scelta di prodotti di ottima qualità. Attualmente queste realtà sono anche online, ad esempio su it.rs-online.com, portale specializzato nella vendita di componentistica e strumentazione professionali, si può scegliere tra un’ampia selezione di cassette per gli attrezzi. Il primo aspetto da considerare è scegliere una valigetta già piena di attrezzi oppure quella vuota.

Tutti coloro che vogliono avere una base da dove partire o rinnovare l’attrezzistica che posseggono possono selezionare un set completo, acquistando un contenitore già dotato di utensili, ciò è vantaggioso in quanto si ha un alloggiamento preformato per il loro ingombro e si è certi che vi si incastreranno alla perfezione. Qualora si abbia tutto il necessario, invece, si può prendere una valigetta con chiusura a scatto, una cassetta in metallo, un organizzatore in plastica, una custodia morbida con la zip e tanto altro, per contenere tutti i propri materiali.

Caratteristiche da considerare

Prima di fare un acquisto è fondamentale considerare le caratteristiche della cassetta degli attrezzi, così da portarsi a casa proprio ciò che si voleva. Avere le idee chiare quando si fanno compere in rete è fondamentale perché impiegando i filtri dell’e-commerce si riesce a trovare la cassetta per attrezzi ideale senza perdere tempo. Nello specifico gli aspetti da prendere in considerazione sono:

Imbottitura , capire se per riporre gli strumenti basta un semplice contenitore, rigido o morbido, o c’è bisogno di qualcosa che pari gli urti, come vari strati di materiale. Quest’ultima soluzione sarà sicuramente più grande e ingombrante e alloggerà meno strumenti.

, capire se per riporre gli strumenti basta un semplice contenitore, rigido o morbido, o c’è bisogno di qualcosa che pari gli urti, come vari strati di materiale. Quest’ultima soluzione sarà sicuramente più grande e ingombrante e alloggerà meno strumenti. Peso da vuoto , ciò dipende dal materiale con cui è realizzata la valigetta e dalla grandezza, evitare di acquistare un contenitore eccessivamente pesante se questo deve essere portato a mano, in questo caso preferire quelli dotati di ruote.

, ciò dipende dal materiale con cui è realizzata la valigetta e dalla grandezza, evitare di acquistare un contenitore eccessivamente pesante se questo deve essere portato a mano, in questo caso preferire quelli dotati di ruote. Maniglia , deve essere comoda se si prevede di fare lunghi spostamenti, una struttura troppo dura dalla forma non ergonomica non facilita la presa.

, deve essere comoda se si prevede di fare lunghi spostamenti, una struttura troppo dura dalla forma non ergonomica non facilita la presa. Chiusura , questa deve essere salda e non aprirsi accidentalmente durante il trasporto altrimenti gli attrezzi potrebbero cadere, danneggiarsi o perdersi. Le valigette hanno, solitamente, dei ganci ma alcune possono essere dotate di lucchetto per un serraggio più sicuro.

, questa deve essere salda e non aprirsi accidentalmente durante il trasporto altrimenti gli attrezzi potrebbero cadere, danneggiarsi o perdersi. Le valigette hanno, solitamente, dei ganci ma alcune possono essere dotate di lucchetto per un serraggio più sicuro. Numero di vani o scomparti che consentono di classificare gli oggetti per trovarli facilmente, alcune presentano degli strati preformati di gomma piuma sostituibili, altre dei ripiani rimuovibili, altre ancora delle tasche più o meno grandi.

Quando si acquista online una buona idea è quella di consultare le schede prodotto che aiutano a comprendere le specifiche di ogni singola valigetta, qui sono fornite le dimensioni, il peso, eventuali accessori compresi e quelli che, invece, devono essere integrati. Scegliendo un e-commerce serio, che commercializza prodotti di qualità, si potrà sfruttare anche il servizio clienti dedicato che saprà dare assistenza tecnica. Infine, quando si è scelto ciò che si desidera si può procedere con l’ordine, semplicemente, in pochi click e ricevere la merce in qualche giorno direttamente a casa propria.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.