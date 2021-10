Una giornata per ricordare l’importanza di superare l’indifferenza sulle barriere architettoniche. E’ quanto accadrà a Bari, giovedì 21 ottobre, presso la Capitaneria di porto, Direzione Marittima di Bari (Corso De Tullio, 1), a partire dalle ore 09.00.

FIABADAY 2021, questo il titolo dell’iniziativa promossa da FIABA Onlus in collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Guardia Costiera, è la Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche. Dopo la sua manifestazione principale tenutasi a Roma domenica 3 ottobre, si sposta quindi al sud. Nel corso della mattinata, le persone con disabilità e a ridotta mobilità avranno l’opportunità di visitare la Direzione Marittima della Capitaneria di porto, la Stazione Satellitare Italiana e la Guardia Costiera di Bari. Inoltre, se le condizioni metereologiche lo consentiranno, è prevista un’uscita in mare su mezzi navali e di soccorso.

Sarà un’occasione per accendere i riflettori sul tema delle barriere architettoniche e culturali, che purtroppo ancora limitano la vita delle persone con disabilità e a ridotta mobilità. La campagna di sensibilizzazione del FIABADAY 2021, infatti, si intitola “Abbattiamo le barriere dell’indifferenza”. E l’indifferenza è quella con cui troppo spesso ci scontriamo quando parliamo di barriere architettoniche. L’obiettivo, dunque, è quello di diffondere la consapevolezza sul tema per cercare di cambiare le cose. Abbattere le barriere architettoniche è un atto di civiltà da cui trae vantaggio la comunità intera.

Foto repertorio

