Bari fermato in casa da un buon Foggia nel derby pugliese, di fronte a 20.431 spettatori i biancorossi non vanno oltre il pari. Nel decimo turno del girone C di Serie C, la capolista fatica contro i cugini non riuscendo a continuare la striscia di vittorie e dovendosi accontentare di un punto soltanto.

Dispiaciuto il presidente del Foggia, Nicola Canonico, per il blocco imposto ai tifosi rossoneri i quali non hanno potuto seguire la propria squadra al San Nicola. “Peccato per i tifosi, ma dobbiamo rispettare le scelte imposte” ha commentato così il presidente dei satanelli.

Partita equilibrata per tutti i novanta minuti, il Bari passa in vantaggio al tramonto del primo tempo con Maita che al 43esimo minuto tocca la palla quel tanto che basta per infilarla alle spalle del portiere foggiano. La prima frazione di gioco si chiude con qualche polemica da parte dei padroni di casa che lamentano un rigore non concesso al ’28 minuto per un tocco di mano in area da parte di un difensore rossonero.

Secondo tempo che si apre con le stesse polemiche del primo ma a parti invertite, il Foggia si vede negare un calcio di rigore per fallo di Terranova non segnalato dal direttore di gara al quinto minuto. Entrambe le squadre sono propositive per tutti i secondi 45 minuti con il Bari che crea più occasioni nella prima metà della frazione, ma deve capitolare al ’69 minuto quando Ferrante tira una fucilata imparabile per Frattali, riportando in parità il match.

Negli ultimi minuti entrambe le squadre cercano di portare a casa la partita ma non riescono più a farsi del male, concludendo così l’incontro sul risultato di parità. Pareggio che rallenta la corsa del Bari e porta il Catanzaro a -4 dopo la vittoria in casa del Latina.

Il Bari ancora imbattuto e sempre primo a 25 punti affronterà nel prossimo turno un altro derby questa volta contro i brindisini della Virtus Francavilla, oggi sconfitti dal Palermo per 1-0. Il calcio d’inizio è fissato per le 17:30 di Domenica 24 ottobre.

