Mancano poche ore all’attesissimo derby di questa sera fra Bari e Foggia, calcio d’inizio alle 20:30, valevole per il decimo turno del Girone C di Serie C. La Bari-mania non ha colpito solo i tifosi, che continuano a riempire voler riempire il San Nicola, ma anche il primo cittadino Antonio Decaro.

Il sindaco si è fatto fotografare, alla scrivania del suo ufficio a Palazzo di Città, con la sciarpa biancorossa al collo e ha postato la foto su Facebook condendola con la frase: “Dimmi che stasera c’è il derby, senza dirmi che c’è il derby”.

Le sorprese per i tifosi dei galletti però, non sono finite qui. In mattinata, il presidente della società Luigi De Laurentiis, ha “staccato” personalmente alcuni tagliandi alla biglietteria dello stadio, dimostrando l’orgoglio per il raggiungimento dei quasi 18.000 ticket venduti e dando a tutti l’appuntamento allo stadio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.