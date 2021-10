Incidente stradale sulla tangenziale in direzione Brindisi all’altezza di Mungivacca. Sul posto la polizia locale. Il traffico è completamente in tilt. Ci sono chilometri di coda da Mungivacca fino all’uscita per viale Tatarella. La polizia locale consiglia percorsi alternativi. Notizia in aggiornamento.

