L’Amtab informa che a seguito di comunicazione pervenuta dalla Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazione Primarie, per consentire i lavori di riqualificazione strade in via De Ribera, dal 25 ottobre 2021 e sino a nuova disposizione, i bus delle linee 13, 33 e servizio scolastico effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

linea 13 – in direzione via Dalfino: i bus giunti in via Barisano da Trani (Parrocchia san Giovanni Bosco) svolteranno a destra per via Corrado Giaquinto, piazza Europa, con ripresa del percorso ordinario; in direzione piazza Moro: i bus giunti effettueranno il percorso ordinario;

linea 33 – in direzione via della Lealtà – Q.re S. Pio: i bus giunti su viale delle Regioni svolteranno a destra per via Corrado Giaquinto, piazza Europa, con ripresa del percorso ordinario; in direzione viale Jacobini Z.I.: i bus giunti alla rotatoria di piazza Europa si immetteranno su via Corrado Giaquinto, a destra per via delle Regioni, con ripresa del percorso ordinario; servizio scolastico provenienti da via Dalfino: i bus giunti alla rotatoria di piazza Europa si immetteranno su via Corrado Giaquinto, a destra per via delle Regioni, con ripresa del percorso ordinario; in direzione via Dalfino: i bus dopo aver percorso via delle Regioni svolteranno a destra per via Corrado Giaquinto, piazza Europa, con ripresa del percorso ordinario.

N.B. Saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo le suddette variazioni di

percorso.

N.B. Sarà istituita una fermata provvisoria su via Corrado Giaquinto (Parrocchia San

Giovanni Bosco).

