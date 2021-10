Non è stato un bel risveglio per i residenti del complesso residenziale “Parco Sangiorgi”. Durante la notte, ignoti si sono introdotti nei quattro portoni del residence e hanno raggiunto le cantinole e i box attigui. Hanno quindi forzato con i chiavistelli le saracinesche e portando via soprattutto biciclette e monopattini. Sul posto una pattuglia della polizia di stato che ha eseguito i primi rilievi.

Non è la prima volta che accade: nei mesi scorsi, sono stati denunciati furti nelle cantine e nei box di Picone e Poggiofranco, tutti riconducibili alla stesso gruppo di malviventi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.