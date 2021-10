“La Puglia da molti anni sta puntando sull’innovazione, unico modo per recuperare lo svantaggio con le regioni più progredite di Italia e di Europa. Ogni persona, ogni società che ha una buona idea può cominciare subito a lavorare con noi”. Lo ha detto dall’Expo di Dubai il governatore della Puglia Michele Emiliano.

Negli ultimi dieci anni 670 start up sono decollate in Puglia e hanno dato risultati molto importanti, ha aggiunto Emiliano: “Ieri c’è stata una visita, che noi consideriamo di grandissima importanza, nella sede di Strata, abbiamo compreso che la realtà di questa azienda può essere di grande ispirazione per tutta la nostra regione. In mattinata la stessa delegazione ha visitato Sharjah Research Technology & Innovation Park e ne abbiamo ricavato stupore e ammirazione, quindi voglio ringraziare Hussain Al Mahmoudi per l’accoglienza che ha potuto riservare alla nostra delegazione. Se ci sarà concesso di alimentare la nostra amicizia, noi pensiamo con umiltà di poter imparare molte cose da voi”.

La Regione Puglia, dopo la Space Week, sarà nuovamente protagonista nel Padiglione Italia a Expo 2020 per la “Water Week”, dal 20 al 26 marzo 2022, dedicata ai temi legati alla gestione delle risorse idriche, alla blue economy, all’acqua come fonte di sostentamento e di energia rinnovabile ed agli ecosistemi acquatici.

“Rilanceremo la nostra presenza – ha aggiunto Emiliano – torneremo a parlare di acqua ma anche di innovazione tecnologica, abbiamo capito che qui c’è una grande voglia di cambiare il destino dei Sud del mondo con la volontà e la determinazione. Da una grande difficoltà nasce spesso una grande opportunità. La mia regione era senza acqua, non aveva fiumi. E ha costruito il più grande acquedotto di Europa negli ultimi 100 anni”.

