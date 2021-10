“Vito Antonio Pinto è scomparso da ieri mattina, 20 ottobre, alle ore 8 a Casamassima”. E’ l’appello sui social della sorella per alzare l’attenzione della comunità del Barese alla ricerca del fratello 16enne di cui non si hanno più traccia.

In queste ore – racconta il gruppo social amo Casamassima – un elicottero dei Vigili del Fuoco sta perlustrando il territorio dall’alto, mentre buona parte della zona campestre viene rastrellata dalle forze dell’ordine alla ricerca del sedicenne scomparso.

In zona via Sammichele è stata anche trovata la bicicletta con la quale il giovane si era allontanato ieri mattina. In azione anche le unità dei cinofili con cani addestrati e carabinieri in divisa e in borghese stanno perlustrando tutta la zona.

