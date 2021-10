Momenti di panico, in mattinata, all’interno della sede distaccata del liceo linguistico “Siciliani” di Lecce, in via Don Bosco, a pochi passi dalla stazione ferroviaria della città. L’allarme è scattato poco prima delle 10, quando una vettura parcheggiata sul retro della scuola è stata avvolta improvvisamente dalle fiamme. Il fumo ha presto raggiunto alcune classi, ma fortunatamente nessuno degli studenti ha riportato intossicazioni o ferite.

L’istituto è stato evacuato, consentendo ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce lo spegnimento della vettura e il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza. Sul posto, oltre agli agenti di polizia, si è reso necessario l’intervento di diverse ambulanze del 118. Per i ragazzi tanta paura e qualche attacco di panico, ma nessuna conseguenza.

