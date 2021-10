E’ a lutto Acquaviva delle Fonti per la morte del vicesindaco Austacio Busto, morto a 56 anni a causa di un male incurabile. Busto era un archeologo noto in tutta la Puglia. Vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici nel comune a sud est di Bari, ha attuato un piano di valorizzazione dei tesori archeologici del territorio.

Dopo una lunga permanenza nel Partito democratico, si dimise e sostenne l’ascesa a sindaco del suo amico Davide Carlucci che oggi lo piange promettendo che il sogno di una “Acquaviva bellissima” non finirà. Con il suo sindaco salì agli onori della cronaca nazionale nel luglio del 2017 per aver denunciato un giro di mazzette per alcuni lavori pubblici, facendo arrestare i presunti colpevoli e ricevendo minacce: in particolare una lettera minatoria scritta in greco antico, un brano che faceva riferimento anche a suo figlio Paride.

La sua la Camera Ardente è stata allestita nella sala “Colafemmina”, a Palazzo di città. I funerali si celebreranno nella giornata di oggi.

