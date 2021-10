“Hai 18 anni e ti piacerebbe esplorare l’Europa? Se la risposta è sì, prendi in considerazione DiscoverEU, l’iniziativa dell’Unione europea grazie alla quale si potrà ricevere un biglietto per viaggiare in tutto il continente”.

Lo scrive il Comune di Bari: “Approfitta dell’occasione per goderti la possibilità di circolare in tutta libertà, capire meglio la diversità dell’Europa, apprezzarne la ricchezza culturale, fare nuove amicizie e, in fin dei conti, scoprire te stesso. Viaggerai quasi sempre in treno ma il biglietto ti permetterà di prendere anche altri mezzi di trasporto, come autobus e traghetti o eccezionalmente l’aereo”.