Mercatini, show cooking e racconti urbani a Carbonara. E’ quanto accadrà domani, sabato 23 ottobre, nell’ambito della rassegna “Alla scoperta di antichi sapori”, il percorso conoscitivo e sensoriale fra i prodotti caratteristici del territorio del Municipio IV.

Nel corso dell’evento, che avrà inizio alle ore 20, piazza Santa Maria del Fonte, piazza Massari, piazza Garibaldi e via Manzoni saranno in festa con Pane Cultura & Fantasia. Diverse attività animeranno l’attività dei residenti che potranno anche imbattersi in una delle figure più amate della cultura popolare barese: Piripicchio.

La manifestazione, sostenuta dal Municipio IV e curata da Slow Food – Condotta di Bari, nasce per promuovere i prodotti tipici dei quartieri che compongono il territorio municipale e tracciarne l’antica storia e le tradizioni attraverso visite guidate, degustazioni e laboratori culinari. In caso di maltempo gli eventi in programma domani saranno ospitati nel castello di Carbonara, in piazza Trieste 8.

