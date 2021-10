In occasione della partita Don Bosco Manduria-Ideale Bari, quinta giornata del campionato di Prima Categoria girone B (domenica alle ore 15.30), i tifosi biancorossi non potranno raggiungere lo stadio “Dimitri” di Manduria. “Infatti il Prefetto di competenza ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i residenti di Bari e provincia”, annuncia l’Ideale sui social.

Una decisione che può sorprendere, soprattutto se si considera la categoria e il numero esiguo di tifosi pronti ad attraversare la Puglia rispetto alle serie calcistiche superiori. Dalla Serie A alla C però resta alta l’allerta sul rischio di scontri, come nell’ultimo derby giocato nel capoluogo col Foggia lo scorso 20 ottobre. Anche in quel caso il settore ospiti è rimasto deserto.

C’è però un precedente rilevante che pesa sul gruppo di supporter dell’Ideale. Nel 2017, circa 60 sostenitori di ritorno dalla sfortunata trasferta di Veglie si incrociarono con un centinaio di leccesi di ritorno dallo stadio Via del Mare. Un vero e proprio agguato che causò sei feriti e uno costretto al ricovero.

(Foto Facebook)

